شكرا لقرائتكم خبر عن الـ VAR يطفئ بريق الحكم جوميز فى السوبر الإفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك * الترجي التونسي

المسابقة : بطولة السوبر الأفريقي

الملعب : الغرافة القطري

نتيجة المباراة : ثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح الزمالك

حكم المباراة : فيكتور جوميز

المساعد الأول : زاكيلي سويلا

المساعد الثاني : سوري فاتسواني

الحكم الرابع : ماجيتي نداي

حكام تقنية الفيديو : جاني سيكازوي ، مصطفي غربال ، جيرسون دوس

ميزان التقييم لطاقم الحكام :

حكم المباراة : فيكتور جوميز

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القرارات الفنية والسيطرة علي المباراه : على الرغم من الإدارة التحكيمية الجيدة للجنوب إفريقي جوميز والسيطرة على أحداث المباراة وفرض الشخصية من خلال إستخدام لغة الجسد وفض الإشتباكات بين اللاعبين إلا انه أخفق فى الدقيقة 51 من الشوط الثانى بعدم إحتساب ركلة جزاء بداعى لمسة اليد من مدافع الزمالك حمدى الونش ولولا تدخل الـ VAR وتصحيح قرار الحكم لما تم إحتساب هذه المخالفة, وفى الدقيقة 87 يطلق الحكم صافرته باحتساب خطأ لصالح مدافع الزمالك بداعى الدفع وذلك قبل أن تدخل الكرة المرمى الصورة لم توضح نوع المخالفة

مبدأ إتاحة الفرصة : نحج الحكم فى تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة بشكل ممتاز وظهر ذلك فى الدقائق 73,28,24

العقوبات الأنضباطية والبطاقات : أنذر الحكم كلا من اللاعب كوليبالى مدافع الترجى وطارق حامد مدافع الزمالك للتهور فى الدقائق 83,45 كما أنذر محمود حمدى الونش للمس الكرة باليد أثناء التسديد على المرمى فى الدقيقة 51 وإنذار لكلا من أشرف بن شرقى وحازم إمام فى الدقائق 88,62 لتعطيل إستئناف اللعب وفى الدقيقة 81 تغاطى عن إنذار للاعب الزمالك فرجانى ساسى للدخول بتهور

اللياقة البدنية والتمركز والتحرك : لياقة بدنيه جيدة علي مدارشوطي اللقاء وأستغلال جيد لعنصر السرعة القصوي في الهجوم المعاكس خاصة داخل مناطق الجزاء خصوصا فى الدقائق 86,74,53 بالأضافة إلي عنصر التحركات الجانبية والرشاقة والمرونة .

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول : لا توجد حالات إختبار تسلل وساعد الحكم فى السيطرة على اللاعبين

المساعد الثاني : أشار علي حالات التسلل في الدقيقة 66 كما تعاون فى إحتساب المخالفات القريبة منه فى الدقيقة 73

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم في السيطرة علي المناطق الفنية .

حكام تقنية الفيديو : كان لهم الدور الأبرز فى المباراة بإخطار الحكم بالرجوع مرة أخرى واحتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح الترجى بداعى لمسة اليد على مدافع الزمالك