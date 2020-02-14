شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور : الزمالك يحصد كل البطولات بشرط التحكيم العادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك على سعادته بتتويج فريقه بلقب السوبر الأفريقي بعد الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة في قطر.

أضاف مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك أنه يهدى بطولة السوبر الأفريقي للجماهير العاشقة للنادى الأبيض موضحا أن طالب اللاعبين بالعود بالكأس من قطر للاحتفال مع الجماهير.

تابع رئيس الزمالك :" استعينوا بالحكام العادلين والزمالك سيتوج بجميع البطولات" مشيرا إلى أن الزمالك هو نادى الوطنية".

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وواصل : عمرو الجنايتى لم يهنأ الزمالك بالتتويج بلقب السوبر الأفريقي".

توج فرق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

أخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.