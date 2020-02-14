حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 14 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 14 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يضرب الترجى التونسى بثلاثية "فن وهندسة" ويتوج بالسوبر الإفريقى الزمالك يضرب الترجى التونسى بثلاثية "فن وهندسة" ويتوج بالسوبر الإفريقى الزمالك يتوج بطلاً للسوبر الأفريقى بعد غياب 17 عامًا.. فيديو الزمالك يصل للقب القاري الـ 13 .. تعرف عليهم ! سوبر كورة.. بن شرقى يدخل قائمة الزمالك التاريخية من بوابة "نمبر 1" إفريقيا Advertisements فيديو.. علم مصر يرفرف فى ملعب الغرافة القطرى بعد تتوبج الزمالك بالسوبر الأفريقى اتحاد الكرة : أنهينا 90 % من إجراءات تقنية الـvar وتقترب من الدور الثاني اجتماع طارئ وراء تأجيل وضع حجر أساس فرع الأهلى بالتجمع الخامس

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