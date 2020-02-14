شكرا لقرائتكم خبر عن "أهداف الزمالك في السوبر الأفريقي" أحرز 7 واستقبل 2.. بن شرقي هداف الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لقب السوبر الافريقي للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه علي الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم علي استاد الغرافة بقطر.

لقب السوبر اليوم هو اللقب الرابع للزمالك ، حيث حصد لاعبوه 3 القاب من قبل أعوام 94 و 97 و 2003 ، وأخيرا 2020 ، ونجح لاعبوه في احراز 4 أهداف واستقبلت شباكه هدفين.

التقرير التالي يستعرض تاريخ الزمالك في السوبر الافريقي وهدافيه.

السوبر الافريقي 94 ، جمع الزمالك بمنافسه التقليدي الأهلي في مباراة أقيمت بجنوب افريقيا وحقق الزمالك الفوز بهدف نظيف احرزه ايمن منصور في الدقيقة 86 .

السوبر الافريقي 97 ، حقق فيه الزمالك الفوز علي المقاولون العرب بنتيجة 4/2 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بين الفريقين طوال المباراة التي امتدت لـ 120 دقيقة.

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السوبر الافريقي 2003 ، كان احد اقوى مباريات السوبر التي حقق فيها الزمالك الفوز بعدما تغلب علي الوداد المغربي بنتيجة 3/1 أحرزها حازم امام ومحمد عبد الواحد وعبد الحليم علي ، ليصل عدد اهداف الزمالك في السوبر قبل مباراة اليوم الي 4 اهداف وتلقت شباكه هدف واحد.

السوبر الافريقي 2020 ، والذي أقيم اليوم نجح لاعبو الزمالك في احراز 3 اهداف في مرمي الترجي احرزها يوسف أوباما واشرف بن شرقي " هدفين " ، واستقبلت شباكه هدف واحد، ليصبح اجمالي الأهداف التي احرزها الزمالك في السوبر 7 اهداف واستقبلت شباكه هدفين.

اشرف بن شرقي هداف الزمالك في السوبر

المغربي اشرف بن شرقي هو هداف الزمالك في مباريات السوبر حيث احرز هدفين اليوم بينما احرز كل من حازم امام وايمن منصور ومحمد عبد الواحد ويوسف أوباما وعبد الحليم علي هدف لكل منهم.