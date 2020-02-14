شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أجاي يحرز الهدف الثاني للأهلي أمام المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز أجاي الهدف الثانى للنادي الأهلي أمام المصري بالدقيقة 83 من عمر المباراة التى تجمع الفريقين حالياً على ملعب ستاد المكس والمؤجلة بين الفريقين من الجولة السادسة ببطولة الدوري العام.

وأعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق للمباراة ويضم ، كلاً من: محمد الشناوي،أحمد فتحي، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول، آليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان ،حسين الشحات، جونيور أجايي ومروان محسن.

واستبعد فايلر أحمد الشيخ ومحمد مجدي قفشة ومصطفي شوبير، فيما يجلس على دكة البدلاء كلاً من علي لطفي، ياسر إبراهيم، محمود متولي، محمد هاني، كهربا، بادجي، جيرالدو.

فيما جاء تشكيل المصري كالتالي :أحمد عبدالفتاح، إسلام أبو سليمة، محمود وادي، فريد شوقي، مفتاح طاطا، أحمد ياسر، اسلام عطية، عمر كمال، كريم العراقي، سعيدو سمبوري، حسن علي

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ويدخل الأهلى اختباراً كروياً صعباً عندما يواجه المصرى الليلة فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة لبطولة الدورى الممتاز وهو اللقاء الذى يخوضه الفريقين برغبة الفوز، فالمارد الأحمر يدخل اللقاء مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 42 نقطة جمعها من 14 فوز مُتتال ليُحقق انطلاقة رائعة مع الفريق هذا الموسم حيث لم يخسر الفريق فى أى مباراة خاضها فى الدورى حتى الأن كما أنه الأفضل هجوماً بـ40 هدفاً والأقوى دفاعاً بعدما اهتزت شباكه 3 مرات فقط، ويتبقى للأهلى 3 مباريات مؤجلة، فيما يدخل المصرى مباراة الليلة وهو فى المركز العاشر برصيد 15 نقطة وله مباراتين مؤجلتين حيث فاز فى خمسة مباريات وتعادل فى خمسة وخسر خمسة وسجل لاعبو المصرى 19 هدفاً واهتزت شباكه 15 مرة.

الأهلى يتطلع لمواصلة الأرقام القياسية فى جدول الدورى هذا الموسم من خلال تحقيق الفوز على خصم قوى وعنيد ودائماً ما تشهد مباريات الفريقين قوة وإثارة لذا تحدث السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى مع لاعبيه بشأن التركيز فى مباراة الليلة وعدم الانشغال بأية أمور أخرى .



























































