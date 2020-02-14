شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى: لاعبو الزمالك استغلوا أخطاء لاعبى الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأوضح اللاعب فرجانى ساسى خلال تصريحات تلفزيوينة أن فريقه لعب على أخطاء الترجي ونقاط الضعف لتحقيق الفوز باللقاء من أجل التتويج باللقب، وشدد على أن الفوز مستحق بكل تأكيد.

وأضاف ساسي أن فريقه لم يتأثر بالهدف الذي سجله الترجي ونجح في تسجيل هدفين والفوز باللقب، وأهدى اللاعب الفوز لجماهير الزمالك التي ساندت الفريق.

Advertisements