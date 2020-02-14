شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا بعد التتويج بالسوبر: ردينا على اتهامنا بالفريق السهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك عن سعادته بتتويج فريقه بلقب السوبر الأفريقي بعد الفوز على الترجى التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة في قطر.

قال شيكا في تصريحات تلفزيونية على قناة الزمالك :" تتويج الزمالك بلقب السوبر الأفريقي رد على من الاتهامات التي طالتنا بأننا فريق سهل".

أضاف الأباتشى :" علاقتى بجماهير الزمالك طيبة منذ أن كان عمر 9 سنوات وأهدى لهم السوبر الأفريقي" متابعا :" أغلقنا صفحة السوبر الأفريقي وتركيزنا ينصب على مباراة السوبر المصرى القادمة أمام الأهلى ".

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وأتم الفهد الأسمر كلماته :" اهدى لقب السوبر الأفريقي لنجلى آدم أيضا".

توج فرق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

أخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.