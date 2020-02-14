شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأهلي ينهى الشوط الأول متقدما على المصري بهدف "معلول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنتهى الشوط الإول من مباراة الاهلي والمصري بإستاد المكس في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز بتقدم الاهلي بهدف نظيف من ضربة جزاء سجله على معلول في الدقيقة العاشرة.

الأهلي يلعب المباراة بتشكيل ، مكوّن من: محمد الشناوي،أحمد فتحي، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول، آليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان ،حسين الشحات، جونيور أجايي ومروان محسن، واستبعد فايلر أحمد الشيخ ومحمد مجدي قفشة ومصطفي شوبير، فيما يجلي على دكة البدلاء كلاً من علي لطفي، ياسر إبراهيم، محمود متولي، محمد هاني، كهربا، بادجي، جيرالدو.

فيما جاء تشكيل المصري كالتالي :أحمد عبدالفتاح، إسلام أبو سليمة، محمود وادي، فريد شوقي، مفتاح طاطا، أحمد ياسر، اسلام عطية، عمر كمال، كريم العراقي، سعيدو سمبوري، حسن علي.

جاءت انطلاقة المباراة حماسية من جانب الفريقين خاصة الأهلي الذي ضغط مُبكراً ومرر جونيور أجاي كرة رائعة لوليد سليمان وأنطلق الأخير من ناحية اليسار ولعب كرة خطرة مرت بجوار القائم بسنتيمترات ، قبل أن يرد المصري بهجمة خطرة أنقذها محمد الشناوي ببراعة في الدقيقة الخامسة.

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واصل الأهلي هجومه على مرمى المصري وأحتسب محمد الحنفي ضربة جزاء للأهلي بعدما قام أحمد ياسر مدافع المصري بعرقلة على معلول في الدقيقة التاسعة وسجل منها معلول هدف أول للأحمر في الدقيقة العاشرة.

حاول المصري العودة للمباراة بعد هدف معلول وأشهر الحنفي بطاقة صفراء لفريد شوقي لاعب المصري للإعتراض على قرارات الحكم.

هدأت المباراة قليلاً وأنحصر اللعب وسط الملعب قبل أن ينشط أداء الفريقين مرة أخرى وألغى الحنفي هدفاً سجله جونيور أجاي في الدقيقة 24 بداعي التسلل ونال رامي ربيعة بطاقة صفراء للخشونة ، وبطاقة أخرى لسعيدو سمبوري.

أنعدمت الخطورة على مرمى الفريقين ونال وليد سليمان بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة 33 مع لاعب المصري ،وأنقذ الشناوي فرصة خطرة للمصري من كريم العراقي .

حاول الفريقين التسجيل وظهرت خطورة المصري لكن على فترات مُتباعدة كما حاول لاعبو الأهلي الوصول إلى مرمى المصري ونال إسلام عطية لاعب المصري بطاقة صفراء للخشونة مع حسين الشحات وأنقذ محمود وادي فريقه من إستقبال هدف ثاني من الاهلي بعدما كاد أحمد عبد الفتاح يتسبب في دخول مرماه هدفاً بعدها إنتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف معلول.











































































































