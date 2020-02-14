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تركى آل الشيخ يهنئ الزمالك على بطولة السوبر الافريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه نادي الزمالك عقب الفوز بلقب كأس السوبر الأفريقي عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا  " مبروووك ل مصر ... ومبرووك ل رئيس مجلس ادارة الزمالك واعضاءه وجمهورة ... مباراة كبيرة".

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطولة السوبر الافريقي بالفوز على الترجي التونسي بنتيجة 3-1.

وتقدم أوباما للزمالك في الدقيقة 22، وتعادل عبد الرؤوف بن غيث للترجي في الدقيقة 52، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف الثاني في الدقيقة 58، وسجل اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة.

الزمالك قدم مستوى مميز في مواجهة اليوم وكانت له الأفضلية من كل الجوانب الدفاعية والهجومية، في الوقت الذي ظهر فيه فريق الترجي بصورة متواضعة بشكل كبير.

أشرف بن شرقي كان عنصر خطورة كبيرة بين صفوف الزمالك في الجانب الهجومي بجانب أوباما ودوره التكتيكي في الجانبين الدفاعي والهجومي.

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وجاء ضغط الترجي عن طريق الجناحين وسط الروح القتالية والحماس من جانب لاعبي الزمالك وخاصة من الجانب الدفاعي.

الترجي أجرى الـ3 تغييرات له في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي لكن كارتيرون منح لاعبيه تعليمات صارمة بعدم التقدم.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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