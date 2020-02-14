شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يهنئ الزمالك على بطولة السوبر الافريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية نادي الزمالك عقب الفوز بلقب كأس السوبر الأفريقي عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا " مبروووك ل مصر ... ومبرووك ل رئيس مجلس ادارة الزمالك واعضاءه وجمهورة ... مباراة كبيرة".

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطولة السوبر الافريقي بالفوز على الترجي التونسي بنتيجة 3-1.

وتقدم أوباما للزمالك في الدقيقة 22، وتعادل عبد الرؤوف بن غيث للترجي في الدقيقة 52، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف الثاني في الدقيقة 58، وسجل اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة.

الزمالك قدم مستوى مميز في مواجهة اليوم وكانت له الأفضلية من كل الجوانب الدفاعية والهجومية، في الوقت الذي ظهر فيه فريق الترجي بصورة متواضعة بشكل كبير.

أشرف بن شرقي كان عنصر خطورة كبيرة بين صفوف الزمالك في الجانب الهجومي بجانب أوباما ودوره التكتيكي في الجانبين الدفاعي والهجومي.

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وجاء ضغط الترجي عن طريق الجناحين وسط الروح القتالية والحماس من جانب لاعبي الزمالك وخاصة من الجانب الدفاعي.

الترجي أجرى الـ3 تغييرات له في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي لكن كارتيرون منح لاعبيه تعليمات صارمة بعدم التقدم.