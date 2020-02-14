شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى بعد تتويج الزمالك بالسوبر: إفريقيا للكبار.. وكبارها معروفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، بفوز الفريق بلقب السوبر الإفريقى، بعدما توج الفريق باللقب من قلب العاصمة القطرية "الدوحة" وسط حشد جماهيرى لأبناء ميت عقبة فى مدرجات ملعب نادى الغرافة ليتوج الفارس الأبيض بلقبه الرابع فى البطولة بالفوز على الترجى التونسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم بينهما مساء اليوم، الجمعة، ليضرب أبناء ميت عقبة موعدا مع السعادة لجماهيرهم بهذا اللقب الذى يعد البطولة الأولى للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق مع فريق مصرى بعد قيادته من قبل للأهلى ودجلة دون تتويج بألقاب.

وقال أمير مرتضى منصور عبر حسابه على موقع "انستجرام" عقب الفوز بالسوبر:"إفريقيا للكبار وكبارها معروفين الزمالك.. مبروك لكل جماهير نادي الزمالك شكراً للاعبين الرجالة".

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ويعد تتويج فريق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى حيث كان أخر كأس سوبر توج به الزمالك فى عام 2003 على حساب الوداد المغربى وجاء تتويج الزمالك بتقدمه بالهدف الأول عن طريق يوسف أوباما فى الدقيقة 2 بعد تلقيه عرضية من محمد عبد الشافى حولها برأسه إلى داخل شباك الترجى وأدرك عبد الرؤوف بن غيث التعادل للترجى من ركلة جزاء فى الدقيقة 54، ثم نجح أشرف بن شرقى فى إعادة الزمالك لتقدمه بتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 58 وفى الدقيقة 92 نجح بن شرقى مجدا فى إضافة الهدف الثانى له والثالث للزمالك لينهى آمال الترجى فى العودة بالنتيجة.