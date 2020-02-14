شاهد.. شيكابالا مع كأس السوبر الأفريقي بعنوان " لم الشمل "

سلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، الضوء على محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، بعد فوز الأبيض بالسوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي اليوم في الدوحة. الترجي التونسي اليوم في الدوحة. ونشر الكاف صورة لشيكابالا مع كأس السوبر 2003 الذي حصده الزمالك أمام الوداد المغربي، بجانب صورة أخرى له وهو يحمل الكأس اليوم، وعلق بقوله: "لم الشمل"، في إشارة إلى لم الشمل بين شيكابالا وكأس السوبر مرة أخرى. حصده الزمالك أمام الوداد المغربي، بجانب صورة أخرى له وهو يحمل الكأس اليوم، وعلق بقوله: "لم الشمل"، في إشارة إلى لم الشمل بين شيكابالا وكأس السوبر مرة أخرى.

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