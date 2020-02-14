الأهلي يفوز على المصري بثلاثية ويعزز صدارته للدوري

حقق فريق الأهلي الفوز على فريق المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب ستاد حرس الحدود (المكس) والمؤجلة من الأسبوع السادس من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

سجل هدف الأهلي في الشوط الأول النجم التونسي علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة من الشوط الاول بعدما

حصل عليها من إعاقة قوية من مدافع الفريق البورسعيدي في منطقة الجزاء .

وشهد نصف اللقاء الأول 5 حالات إنذار اثنين منها ن نصيب ثنائي الأهلي رامي ربيعة ووليد سليمان وثلاثي المصري فريد شوقي و سادو سانبورى وإسلام عطية .

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي سيطرته

على مجريات المباراة ونجح في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 83 عن طريق جونيور أجاي قبل ان يوقع محمود عبد المنعم كهربا على الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة .

بهذه النتيجة يعزز الأهلي صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة من 15 مباراة حقق فيهم الفوز جميعًا دون أي تعادل أو هزيمة حتى الأن وتوقف رصيد المصري عند 20 نقطة في المركز العاشر