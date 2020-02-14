شاهد .. زوجة مدرب الزمالك تحتفل بالسوبر على طريقتها الخاصة

احتفلت زوجة أيمن عبدالعزيز مدرب فريق الكرة بنادي الزمالك داخل مقر النادي مساء اليوم بالفوز الذي حققه الفارس الأبيض على حساب الترجي التونسي والتتويج بكأس السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخ النادي. التونسي والتتويج بكأس السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخ النادي. وظهرت زوجة عبدالعزيز وهي تشير بثلاثة أصابع في أشارة للنتيجة التي فاز بها الزمالك اليوم . أصابع في أشارة للنتيجة التي فاز بها الزمالك اليوم . وفاز الزمالك اليوم على الترجي التونسي بثلاثة أهداف لهدف في كأس السوبر الإفريقي بالمباراة التي أقيمت بملعب ثاني بن جاسم بقطر. Advertisements

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