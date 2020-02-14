فيديو.. لاعبو الزمالك يحتفلون مع الجماهير بكأس السوبر الأفريقي

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاحتفال بلقب كأس السوبر الأفريقي مع الجماهير البيضاء الحاضرة لملعب استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة القطري والتي حرصت على مؤازرة الفريق . مؤازرة الفريق . وتوجه لاعبو الزمالك إلى المدرجات بكأس البطولة واحتفلوا مع الجماهير وسط فرحة كبيرة وعارمة للجماهير البيضاء حيث يعد هذا اللقب الرابع للفرسان البيضاء في تاريخهم . الرابع للفرسان البيضاء في تاريخهم . تغلب الزمالك على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الجمعة، سجل أهداف الفريق الأبيض يوسف أوباما و أشرف بن شرقي " هدفين " . شاهد الفيديو ..

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