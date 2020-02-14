بالصور .. مرتضى منصور يحتفل مع أعضاء وجماهير الزمالك بالسوبر

احتفل اعضاء وجماهيرنادي الزمالك داخل مقر النادي مساء اليوم مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادي بالفوز الذي حققه فريق الكرة الأول بالنادي على حساب الترجي التونسي والتتويج بكأس السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخ النادي. فريق الكرة الأول بالنادي على حساب الترجي التونسي والتتويج بكأس السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخ النادي. وفاز الزمالك اليوم على الترجي التونسي بثلاثة أهداف لهدف في كأس السوبر الإفريقي بالمباراة التي أقيمت بملعب ثاني بن جاسم بقطر. Advertisements

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