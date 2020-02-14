كارتيرون: وروح اللاعبين كلمة السر في حسم السوير الأفريقي

أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بتتويج الفريق بكأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على فريق كبير وهو الترجي التونسي.. موضحا أن الفريق قدم مباراة قوية باداء مميز.

وأضاف كارتيرون أنه سعيد بالجماهير التي ساندت الزمالك اليوم.. موضحا أن

هدف التعادل الذي أحرزه الترجي أربك الفريق لدقائق قليلة لكن اللاعبين عادوا سريعا وتمكنوا من الفوز.

كما أشار مدرب الزمالك إلى أنه نجح في عمل اعداد فني وبدني قوي للاعبين

وجهزهم بشكل جيد لمباراة اليوم .. مشددا على أن اللاعبين لعبوا بروح كبيرة امام فريق كبير.

وختم كارتيرون: “أشعر بفرحة كل جماهير الزمالك بكل انحاء العالم بعد الفوز بهذه البطولة الغالية”.

وفاز الزمالك اليوم على الترجي التونسي بثلاثة أهداف لهدف في كأس السوبر الإفريقي بالمباراة التي أقيمت بملعب ثاني بن جاسم بقطر.