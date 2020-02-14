أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بتتويج الفريق بكأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على فريق كبير وهو الترجي التونسي.. موضحا أن الفريق قدم مباراة قوية باداء مميز.
وأضاف كارتيرون أنه سعيد بالجماهير التي ساندت الزمالك اليوم.. موضحا أنهدف التعادل الذي أحرزه الترجي أربك الفريق لدقائق قليلة لكن اللاعبين عادوا سريعا وتمكنوا من الفوز.
كما أشار مدرب الزمالك إلى أنه نجح في عمل اعداد فني وبدني قوي للاعبينوجهزهم بشكل جيد لمباراة اليوم .. مشددا على أن اللاعبين لعبوا بروح كبيرة امام فريق كبير.
وختم كارتيرون: “أشعر بفرحة كل جماهير الزمالك بكل انحاء العالم بعد الفوز بهذه البطولة الغالية”.
وفاز الزمالك اليوم على الترجي التونسي بثلاثة أهداف لهدف في كأس السوبر الإفريقي بالمباراة التي أقيمت بملعب ثاني بن جاسم بقطر.
كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون: وروح اللاعبين كلمة السر في حسم السوير الأفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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