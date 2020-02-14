أبوجبل: السوبر الأفريقي بداية ونعد الجماهير بمزيد من البطولات

أعرب محمد ابو جبل حارس الزمالك عن سعادته البالغة بالفوز بالسوبر الإفريقي مشددا على أن جمهور الزمالك يعد اللاعب رقم واحد ويستحق أن نبذل الكثير من أجله.

وأضاف أبو جبل أنه وزملاءه يعدون جماهير الزمالك بالفوز بكل البطولات لأن هذا حقهم.. مشيرا إلى أن الفوز اليوم يعتبر دفعة معنوية للمباريات القادمة.

ووجه حارس الزمالك الشكر لوالده ووالدته لدعائهما وكذلك مساندتهما مهديا ميدالية الكأس لأمه.

وفاز الزمالك اليوم على الترجي التونسي بثلاثة أهداف لهدف في كأس السوبر الإفريقي بالمباراة التي أقيمت بملعب ثاني بن جاسم بقطر.