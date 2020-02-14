مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا athlatico madrid رابط BEIN SPORT بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد

يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على نظيره فالنسيا فى تمام العاشرة مساءً اليوم الجمعة، على ملعب "ميستايا" فى إطار منافسات الجولة الـ24 من الدورى الإسبانى "الليجا".
موعد مباراة فالنسيا ضد أتليتكو مدريد فى الدورى الإسبانى
ويسعى أتلتيكو مدريد لمواصلة الانتصارات بعد الفوز فى الجولة الماضية على غرناطة، فيما لا بديل أمام فالنسيا سوى الفوز للدخول فى المربع الذهبى لليجا، وخاصة بعد الخسارة
ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 39 نقطة بينما يحل فالنسيا سابعا برصيد 37 نقطة.
وشهد مران الروخيبلانكوس أمس الخميس عودة المهاجم الفارو موراتا للتدريبات بعد شفائه من الإصابة، وذلك بعد 12 يوما منالغياب عن المران بعد تعرضه إلى إصابة عضلية.
مباراة فالنسيا ضد أتليتكو مدريد فى الدورى الإسبانى
وبات موراتا جاهزًا لخوض لقاء فالنسيا اليوم وفقا لما أكده المدرب الأرجنتينى دييجو سيميونى، الذى لم يصرح إذا ما كان اللاعب سيشارك كأساسى أم لا.
وظهر خلال مران اليم ملامح التشكيل الأساسى لمواجهة الغد، والذي من المنتظر أن يشهد تواجد كل من يان أوبلاك وسانتياجو آرياس وستيفان سافيتش وفيليبي مونتيرو ورينان لودي وماركوس يورينتي وكوكي ريسوريكسيون وتوماس بارتي وساؤول وأنخيل كوريا وفيتولو.
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