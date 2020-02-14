رسميًا: منع مانشستر سيتي من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” منع “مانشستر سيتي” من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين مع توقيع غرامة مالية كبيرة وصلت إلى 30 مليون يورو.

وكان المسؤولون في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) قدم اجتمعوا عدة مرات خلال الشهر الماضي في مدينة نيون بـسويسرا لوضع اللمسات الاخيرة فيما يخص قضية السيتي.

وفتح الاتحاد الأوروبي التحقيق مع مانشستر سيتي بسبب اختراقه لقواعد اللعب المالي النظيف، وتضخيم عقود رعايتهم بشكل زائف، بعد نشر مجلة دير شبيجل الألمانية لعقود الرعاية للنادي الإنجليزي.

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وكان رد المسؤولون في مانشستر سيتي انها اخبار زائفة لمحاولة تشويه النادي.

يذكر ان هناك وثائق مُسربة أفادت بأن عقد رعاية مانشستر سيتي وصل إلى 67 مليون جنيه إسترليني تقريبًا، وتم إثبات أن 8 ملايين فقط جاءت من عقود رعاية شركة “الاتحاد” فيما جاء باقي المبلغ من شركة “أبو ظبي المتحدة” التي يملكها مالك السيتي نفسه “الشيخ منصور بن زايد آل نهيان”

ويحق للسيتيزنس التقدم بطعن خلال الفترة المقبلة عن طريق المحكمة الرياضية مما يعني إيقاف العقوبة حتى صدور القرار النهائي.