توج نادي الزمالك المصري بلقبه الرابع في كأس السوبر الأفريقي، بفوزه على الترجي التونسي 3 / 1 مساء اليوم الجمعة 14-2-2020، في النسخة الثامنة والعشرين من مباريات السوبر الأفريقي، مؤصلاً عقدته للفريق التونسي.

وأقيمت المباراة اليوم الجمعة على استاد “ثاني بن جاسم” بنادي الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة وذلك للعام الثاني على التوالي طبقاً للاتفاقية المبرمة بين الاتحادين الأفريقي (كاف) والقطري بشأن إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي في الدوحة لأربعة أعوام متتالية.

وأنهى الزمالك الشوط الأول لصالحه بالهدف المبكر للغاية الذي سجله يوسف إبراهيم (أوباما) في الدقيقة الثانية.

وفي الشوط الثاني، سجل عبد الرؤوف بن غيث هدف التعادل للترجي من ضربة جزاء في الدقيقة 54 بعد مراجعة الحكم تقنيه الفار للتأكد من صحة لمس الكرة ليد مدافع الزمالك، ثم سجل المغربي أشرف بنشرقي هدفي الفوز للزمالك في الدقيقتين 58 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

Advertisements

إليكم أهداف مباراة الزمالك والترجي فى كأس السوبر الأفريقي اليوم

اضعط هنا للوصول الى صفحة اهداف مباراة الزمالك والترجي فى كأس السوبر الافريقي