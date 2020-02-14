الأفضل والأسوأ | الزمالك × الترجي

حصد نادي الزمالك بطولة كأس السوبر الأفريقي، بانتصاره بثلاثة أهداف مقابل هدف على فريق الترجي الرياضي التونسي، على ملعب “ثاني بن حمد” بقطر.

المباراة لعبت وسط أجواء غير معتادة على كأس السوبر الأفريقي، خارج القارة السمراء، ولكن الأجواء والإثارة والشغف لم تنقص ملعب “ثاني بن حمد” بالغرافة في قطر.

العديد من نجوم الفريق القاهري كانوا في يومهم، على النقيض مع بطل دوري الأبطال، حيث لعب الترجي واحدة من أسوأ مبارياته في الموسم، وتسبب في ذلك مستوى الزمالك المميز،

إليكم تقييم أفضل وأسوأ لاعب في المباراة.

أفضل لاعب: أشرف بنشرقي – الزمالك

الصفقة الأهم للزمالك في السنوات الأخيرة، واللاعب الذي يجب أن تحافظ عليه إدارة القلعة البيضاء بكل قوتها، أشرف بنشرقي نقل الزمالك نقلة “نوعية”، وجعل من هجومه أحد أشرس خطوط الهجوم في القارة.

اليوم تحلى بنشرقي بالخبرة والهدوء، وحافظ على مستواه المبهر في لقاء هام، وهذا هو الفارق بين اللاعب العادي والسوبر ستار.

Advertisements

سجل الأسد المغربي بدلاً من الهدف الواحد هدفين، بفضل ذكاءه الكبير في التحرك من الرواق إلى عمق الملعب، ودرايته بالوقت والمساحة المناسبة من أجل الوصول إلى مرمى الفريق التونسي.

وفي لقطة الهدف الأول عرف جيدًا أن الدربالي لا يمتلك القدرة البدنية على الرجوع وسد الفراغ بينه وبين اليعقوبي، وفي الثاني ركض كالسهم في هجمة مرتدة، ووضع كرة ساقطة من أفضل ما يكون.

أسوأ لاعب: خليل شمام – الترجي الرياضي التونسي

كان “معين الشعباني” حائرًا قبل المباراة، ماذا سيفعل لتعويض المدافع الجزائري الأساسي “بدران”، وكان أمامه خيارين لا ثالث لهما، إما الدفع بقلب دفاع وهو “شمس الدين الذوادي” أو تحريك القائد “خليل شمام” من مركز الظهير إلى لاعب العمق، وقد اختار الخيار الثاني.

وخذل قائد السبيرانس مدربه على اختياره له، بعدما قدم مباراة ضعيفة، كان فيها سببًا في الهدف الأول، حين تغافل عن رقابة “أوباما” أحد “أقصر” لاعبي الزمالك، ليضع كرة برأسه من منطقة الست ياردات.

قرار الشعباني افتقد للصواب، لا يمكن لمدافع في أواخر مسيرته أن يتحمل تغيير تيكتيكي بهذا الشكل، عمق دفاع فريق الدم والنار كان مفتوحًا بسبب شمام، الذي بالغ في التواجد على طرف منطقة الجزاء، وكاد الزمالك يسجل أكثر من هدف بسبب الرقابة الغائبة من دفاع الترجي.