قاد النجم المغربي “عبدالرزاق حمدالله” نادي النصر للفوز امام مضيفه نادي الشباب بتسجيل ثلاثية “هاتريك” فى المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة 14-2-2020 على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، والتي انتهت بفوز العالمي بنتيجة 4-2 فى مباراة مثيرة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من مسابقة الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

وسعى اليوم فريق النصر الى اقتناص نقاط المباراة الثلاثة ليرفع رصيد الى النقطة 38 فى المركز الثاني، ومواصلة اللحاق بـ”الهلال” متصدر جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، بينما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 25 فى المركز الثامن.

وكان النصر تقدم عن طريق حمد الله في الدقيقة 14، قبل أن ينجح الشباب في تسجيل هدف التعادل عن طريق الكولومبي دانيلو أسبريلا في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 59 سجل كريستيان جوانكا الهدف الثاني للشباب، لكن النصر نجح في تسجيل التعادل عن طريق حمد الله مجددا في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل حمد الله الهدف الثالث للنصر من ركلة جزاء، والثالث في حسابه الشخصي، قبل أن يسجل زميله خالد الغنام الهدف الرابع في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ولم يتذوق النصر طعم الهزيمة منذ 12 مباراة، ولكن تعادل في اخر 3 مباريات منهم 2 ضمن منافسات الدوري السعودي ضد “ضمك والفتح“، بالإضافة إلى تعادله مع “السد القطري” في اولى مباريات الفريق في دوري أبطال آسيا بنتيجة (2-2).

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إليكم أهداف مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي اليوم..

هدف النصر الاول “عبدالرزاق حمدالله” 1-0

هدف التعادل للشباب “اسبيريا” 1-1

الهدف الثاني للشباب “جوانكا” 2-1

هدف التعادل للنصر “عبدالرزاق حمدالله” 2-2

الهدف الرابع للنصر “خالد الغنام” 4-2