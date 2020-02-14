اونلاين | YALLA شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر بدون تقطيع SC LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي ON SPORTS المفتوحة

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يلاقي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة السادسة المؤجلة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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ويقام اللقاء بين الأهلي والمصري عند الساعة الثامنة والربع بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب المكس في الاسكندرية.

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يحتل الأهلي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة، بعدما فاز في جميع مبارياته، مسجلا 40 هدفًا، حيث لم تستقبل شباكه سوى ثلاثة أهداف فقط.

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بينما يتواجد المصري في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، من 5 انتصارات والتعادل في مثلهم والخسارة في مثلهم أيضًا، وسجل لاعبوه 19 هدفًا واستقبلت شباكه 15هدفًا.

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الأهلي في آخر لقاء له حقق الفوز أمام نظيره طلائع الجيش بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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فيما حقق الفوز بثلاثية نظيفة أيضًا أمام نظيره وادي دجلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري

تنقل المباراة بين الأهلي والمصري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز على قناتي أون سبورت وتايم سبورت.