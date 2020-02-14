اونلاين | كول كورة live: مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر رابط ON SPORT هدف الاهلي الآن ماتش الاهلي جودة متعددة "الشوط الثاني"

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يقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد المصري، في قمة منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة المصرية، كورة لايف KORALIVE.

- بث مباشر بين ماتش لمباراة الأهلي ضد المصري اليوم

لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين الأهلي ضد المصري ALahly live stream، حيث يعول الأهلي على قوته الهجومية المتمثلة في الثلاثي حسين الشحات، وجونيور أجايى، وأفشة.

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كورة جول ALahly KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة الأهلي ضد المصري، المقرر انطلاقها الثامنة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة والربع مساءا بتوقيت الإمارات.

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يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة الأهلي ضد المصري، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على الأحمر، نظرًا لقوة منافسه الذي يمتلك العديد من العناصر المميزة.

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، لمواصلة نتائجه الإيجابية مع القلعة الحمراء منذ توليه قيادة الفريق، حيث لم يتعرض لأي خسارة مع المارد الأحمر في بطولة الدوري.