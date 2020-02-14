اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهده مباراة الأهلي والمصري اليوم بث مباشر يلا شوت يستعد نادي الأهلي KORA GOAL لمواجهة نظيره نادي المصري البورسعيدي اليوم الجمعة 14 فبراير ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر KORA STAR من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والمصري اليوم في الدوري المصري الممتاز وملعب اللقاء

وستلعب مباراة النادي الأهلي YALLA SHOOT ضد نظيره نادي المصري البورسعيدي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة وربع مساءا بتوقيت القاهرة KORA ONLINE وفي تمام الساعة التاسعة وربع مساءا بتوقيت السعودية على ملعب حرس الحدود.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري اليوم في الدوري المصري الممتاز

Advertisements

وستذاع مباراة النادي الأهلي KORA LIVE ضد نظيره نادي المصري البورسعيدي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون سبورت".

بث مباشر لمباراة الزمالك والمصري اليوم في الدوري المصري الممتاز

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي المصري البورسعيدي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي المصري البورسعيدي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.