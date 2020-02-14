اونلاين | يلا شوت ON SPORT مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر اون سبورت يويتوب KORA LIVE رابط ماتش الاهلي NOW

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KOORA STAR شاهد البث المباشر لمباراة الاهلي والمصري ضمن مباريات الجولة السادسة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الاهلي والمصري بالدوري المصري KOORA LIVE، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الاهلي والمصري YALLA SHOOT، بث مباشر مباراة الاهلي والمصري YALLA SHOOT، بث مباشر الاهلي والمصري KOORA STAR، بث مباشر وحي KOORA STAR، يلا شوت شاهد مباراة الاهلي والمصري KOORA STAR، بث وحي KOORA STAR مباراة الاهلي والمصري بالدوري المصري الممتاز.

يستضيف ملعب المكس بالأسكندرية اليوم، الجمعة مباراة قوية تجمع بين الأهلي والمصري ضمن مباريات الجولة السادسة من مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز، فى لقاء قوى ومنتظر، بث مباشر مباراة الاهلي والمصري KOORA STAR، بث مباشر الاهلي اليوم KOORA GOAL، مباراة الاهلي والمصري YALLA SHOOT.

ويسعي المارد الأحمر للإستمرار فى سلسلة الإنتصارات ببطولة الدوري بعد الفوز فى 14 مباراة متتالية، بينما يسعي المصري لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزه بجدول الدوري.

موعد مباراة الأهلي والمصري

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يحل الأهلي ضيف ثقيل على المصري فى تمام الثامنة وربع بتوقيت القاهرة والتاسعة وربع بتوقيت السعودية والعاشرة وربع بتوقيت الإمارات والسادسة وربع بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري

يلتقي كل من الأهلي والمصري فى تمام الثامنة وربع بتوقيت القاهرة والتاسعة وربع بتوقيت السعودية والعاشرة وربع بتوقيت الإمارات والسادسة وربع بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الاهلي والمصري KOORA GOAL.

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ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 42 نقطة بينما المصري فى المركز العاشر برصيد 20 نقطة.