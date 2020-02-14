اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW رابط ماتش الاهلي

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يقدم لكم الخليج 365 الرياضي بث مباشر مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي، عبر يلا كورة بدون تقطيع، YALLAKORA الأهلي يستضيف المصري البورسعيدي، بالجولة المؤجلة من الإسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

كورة ستار حيث يستضيف الأهلي نظيره المصري البورسعيدي، على ملعب المكس بالإسكندرية، KORA STAR الأهلي يسعى لتحقيق الفوز ومواصلة الانفراد بصدارة ترتيب الدوري العام.

يلا شووت بلس، ويسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، لتحقيق الفوز ومواصلة سلسلة اللاهزيمة بالمسابقة المحلية، YALLA SHOOT PLUS، شاهد مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي، من أجل الاقتراب من اللقب.

موعد مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي بالدوري

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وتُقام مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي اليوم الجمعة 14 فبراير الجاري، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة والربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي بالدوري

كورة جول حيث سيتم إذاعة مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي، عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري، KORA GOAL المصري ضيفًا على الأهلي بملعب المكس، بالدوري.

كورة حصري، ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 42 نقطة، فيما يحتل المصري البورسعيدي المركز العاشر برصيد 20 نقطة، KORA7ASRY الأهلي يستضيف المصري البورسعيدي بالجولة المؤجلة من الإسبوع السادس من الدوري.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي عبر كورة فور جول، بموقع الخليج 365 الرياضي، KORA4GOAL بدون تقطيع أو إعلانات.