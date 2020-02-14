اونلاين | هدف بن شرقي الآن.. مشاهدة مباراة الترجي والزمالك بث مباشر وحصري على beIN SPORTS | بث مباشر الزمالك والترجي السوبر يا زمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدف بن شرقي الآن.. مشاهدة مباراة الترجي والزمالك بث مباشر وحصري على beIN SPORTS | بث مباشر الزمالك والترجي السوبر يا زمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب الجماهير العربية والإفريقية مباراة الزمالك ونظيره الترجي التونسي، في إطار السوبر الإفريقي، مساء اليوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة.

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الإفريقي بث مباشر اليوم كورة لايف kora live

موعد مباراة الزمالك والترجي

يقام اللقاء بين الزمالك والترجي عند الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة وقطر، والثامنة بتوقيت أبو ظبي، والرابعة بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الإفريقي بث مباشر اليوم يلا شوت yalla shoot

الزمالك يخوض اللقاء بصفته حاملًا للقب الكونفدرالية الإفريقية، بعد أن أطاح بنظيره نهضة البركان المغربي، بينما يلعب الترجي التونسي بصفته حاملًا للقب بطولة دوري أبطال إفريقيا التي حققها على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الإفريقي بث مباشر اليوم كورة أون لاين kora online

Advertisements

الزمالك لديه أفضلية تاريخية أمام الترجي التونسي، حيث حقق الأبيض نجاحاً نسبياً مع الترجي، وفاز عليه في مواجهتين من أصل 6 مباريات، وتعادل في ثلاثة أخرى، بينما لم يخسر سوى في مباراة وحيدة.

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الإفريقي بث مباشر اليوم كورة ستار kora star

الأبيض في آخر لقاءاته حقق الفوز أمام الإسماعيلي بثنائية مقابل هدف ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الإفريقي بث مباشر اليوم كورة أون لاين kora online

الترجي في آخر مواجهاته تعادل إيجابيًا بهدف أمام اتحاد تطاوين بهدف ضمن منافسات الدوري التونسي.

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الإفريقي بث مباشر اليوم كورة لايف kora live

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي

تنقل المباراة التي تجمع بين الزمالك والترجي في كأس السوبر الإفريقي على قناتي bein sports Hd 1، والكأس HD 3.