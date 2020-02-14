اونلاين | يلا شووت TIME SPORT مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر KORA STAR حصري اون سبورتس الاهلي جودة متعدد LIVE NOW

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KORA ONLINE BLS موعد مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي

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KORA LIVE BLS القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد المصري

YALLA KORA LIVE وفي سياق متصل تنقل قنوات On sports و Time sports مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي YALLA SHOOT مساء اليوم الجمعة في الجولة السادسة المؤجلة KORA STAR من الدور الأول لمسابقة KORA ONLINE BLS الدوري المصري الممتاز YALLA LIVE.

KORA COOL تشكيل الأهلي المتوقع ضد المصري

ON SPORTS ومن المتوقع أن يبدأ السويسري رينيه فايلر، TIME SPORTS المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، YALLA SHOOT التشكيل الذي سيخوض به KORA STAR مواجهة المصري البورسعيدي KORA ONLINE في بطولة الدوري المصري الممتاز YALLA KORA LIVE كالتالى:-

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في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، رامي ربيعة، علي معلول.

الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية.

وسط الهجوم: أحمد الشيخ، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات.

وفي الهجوم: جونيور أجايي.

KORA STAR ترتيب الأهلي والمصري في الدوري

KORA ONLINE يُذكر أن الأهلي حقق العلامة الكاملة كورة أون لاين بلس مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي جودة عالية بدون تقطيع بعد فوزه في الـ14 مبارة ليحصد 42 نقطة في صدارة الترتيب، يلا شوت مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي جودة عالية بدون تقطيع، بينما يأتي المصري بقيادة إيهاب جلال كورة ستار بلس مباراة الأهلي ضد المصري اليوم في المركز العاشر بـ20 نقطة من 15 لقاء كورة أون لاين بلس مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي جودة عالية بدون تقطيع.