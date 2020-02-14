اونلاين | شووت NOW: مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر Ahly FIL GOAL يلا شوت ON SPORTS HD شاهد الآن على المفتوح الاهلي

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يستعد النادي الأهلي KORA GOAL لمواجهة نظيره المصري اليوم الجمعة، في مباراة مؤجلة من الأسبوع السادس YALLA SHOOT من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المصري والأهلي بالدوري المصري الممتاز

وستلعب مباراة المصري KORA STAR ضد نظيره الأهلي، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءا بتوقيت القاهرة KORA LIVE، التاسعة والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والربع والنصف بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري بالدوري المصري الممتاز

تذاع مباراة الأهلي KORA ONLINE ضد نظيره المصري اليوم، على قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

بث مباشر مباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري

ومن المتوقع أن يبدأ رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، اللقاء مكون من:

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حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، محمود متولي، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، أحمد الشيخ.

خط الهجوم: جونيور أجاي، مروان محسن.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد المصري KORA STAR في المركز العاشر من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما يحتل الأهلي الصدارة YALLA SHOOT برصيد 42 نقطة.

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