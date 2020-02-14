اونلاين | شووت Ahly: بث مباشر مباراة الاهلي والمصري مصرON NOW كورة لايف 7SRY رابط الاهلي اليوم جوول اون سبورت NOW

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مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين| يلا شوت الأهلي مباشر| كورة اون لاين الأهلي بث مباشر يوتيوب، حين ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين الأهلي ونظيره المصري، مساء اليوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2020، نادي حرس الحدود بالمكس بالأسكندرية، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد المصري في الدوري المصري KORA GOAL :-

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت، القاهرة والتاسعة والربع بتوقيت السعودية، والعاشرة والربع بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد المصري في الدوري المصريKORA ONLINE:-

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تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة On sport، وTime sport, المالكين لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري المصري.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد المصري في الدوري المصري:-

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