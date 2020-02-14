اونلاين | كول كورة Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار NOW GOAL رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كول كورة Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار NOW GOAL رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نتابع معكم رابط مشاهدة مباراة المصري والأهلي اليوم في الدوري المصري الممتاز على قناة أون سبورت وعلى قناة نايل سبورت إتش دي ونرصد لكم كل جديد عبر نقل محتوى متميز ونتابع معكم كل جديد عبر التفاصيل.

مشاهدة مباراة المصري والأهلي يلا شوت، يلا شوت مشاهدة مباراة المصري والأهلي، بث مباشر مشاهدة مباراة المصري والأهلي، مشاهدة مباراة المصري والأهلي اليوم بث مباشر، مباراة اليوم يلا شوت، يلا شوت مباراة اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة المصري والأهلي، تابع لايف مشاهدة مباراة المصري والأهلي، رابط بث مباريات اليوم، بث مباريات اليوم، نتيجة مباراة المصري والأهلي

تمكن الأهلي من تحقيق فوزه الرابع عشر على التوالي في الدوري المصري الممتاز على حساب طلائع الجيش بالفوز عليه بثلاثية نظيفة سجلها على الترتيب كلا من جونيور أجايي وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة ليواصل تصدره لجدول بطولة الدوري برصيد 42 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، يحتل المصري المركز العاشر برصيد 20 نقطة بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : علي معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط : أليو ديانج وعمرو السولية رمضان صبحي

خط الهجوم : محمد مجدي قفشة وجونيور أجايي ووليد أزارو

* القنوات الناقلة للمباراة:

تنقل قناة تايم سبورت وقناة أون سبورت وقناة النيل الرياضية والقناة المصرية الفضائية بخلاف القنوات الأرضية المصرية مباراة اليوم ومباريات الدوري المصري. وإليكم ترددات القنوات الناقلة على قمر النايل سات:

- تردد قناة تايم سبورت : 11449 أفقي

معدل الترميز 27500

Advertisements

5/6

- تردد قناة أون سبورت : 10853 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

- تردد قناة النيل للرياضة : 11842 أفقي

معدل الترميز 27500

3/4

- تردد القناة المصرية الفضائية : 11765 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

* مشاهدة مباراة المصري والأهلي :

يلا شوت بث مباشر المصري والأهلي كورة انلاين، مباراة المصري والأهلي بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة المصري والأهلي في الجولة السادسة والمؤجلة من الدوري المصري رابط البث المتعدد مشاهدة مباراة المصري والأهلي كورة ستريم.

* يلا شوت بث مباشر مباراة المصري والأهلي :

مشاهدة مباراة المصري والأهلي بث مباشر يلا شوت الأهلي ضد المصري بث مباشر، يلا شووت المصري والأهلي في الدوري المصري yalla shoot بث مباشر المصري ضد الأهلي كورة لايف رابط ماتش المصري والأهلي اليوم شووت كول كورة تابع ماتش الأهلي ضد المصري kora live بث الاسطورة مشاهدة المصري ضد الأهلي live7hd رابط الدوري المصري، المصري والأهلي الآن يلا شوت اليوم، ماتش المصري ضد الأهلي يلا شوت حصري، كورة جول الأهلي ضد المصري بث مباشر kooora goal، كورة ستار الأهلي ضد المصري kora star ، بين ماتش بث مباشر المصري والأهلي اليوم bein match، يلا لايف yalla live تابع رابط ماتش الأهلي اليوم كورة اتش دي، دوري بلس بث مباشر المصري والأهلي اليوم Dawri Plus، كورة اون لاين بث مباشر مباراة المصري والأهلي اليوم koraonline، جول العرب مشاهدة مباراة الأهلي ضد المصري بث مباشر goalarab"