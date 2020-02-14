رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 14 فبراير: الريال ينقض على هدف ميسي.. تحديد بديل كاسيميرو.. صدمة جديدة بشأن حلم زيدان.. بشري سارة للملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 14 فبراير: الريال ينقض على هدف ميسي.. تحديد بديل كاسيميرو.. صدمة جديدة بشأن حلم زيدان.. بشري سارة للملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الجمعه 14 فبراير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها عودة خيمس رودريجيز نجم الفريق لتدريبات الفريق واحتمالية مشاركته في المباراة المقبلة أمام سيلتا فيجو. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- فينيسيوس : أريد اللعب في كوبا أمريكا وأولمبياد طركيو

أعرب فينيسيوس جونيور نجم هجوم ريال مدريد عن بغبته في خوض بطولتي كوبا أمريكا وأولمبياد طوميو مع منتخب بلاده هذا العام.

وعن رغبته في لعب بطولة كوبا أمريكا أو دورة الألعاب الأولمبية، قال فينيسيوس في تصريحات لصحيفة Esporte Interativo البرزايلية:"بإمكاني لعب الإثنين ولكن هذه آخر فرصة لي للمشاركة في الأولمبياد وأريد أن أكون بطلًا أولمبيًا وأبقى خالدًا في تاريخ المنتخب".

وعن إمكانية موافقة النادي الملكي للمشاركة في طوكيو 2020، قال فينيسيوس:"لا أعلم، مازلنا لم نتحدث ولكن دعونا نرى الأفضل للنادي والمنتخب".

وعن أول موسم له مع الملكي وتعرضه للإصابة، علق قائلاً: "كنت أعيش بهدوء تام مع عائلتي وأفكر دائمًا في النادي واللعب، الأمر كان صعبًا بعض الشيء ولعبت بشكل أقل ولكن النادي يدعمني دائمًا للحصول على الهدوء حتى الآن".

وعن خروجه من الملكي على سبيل الإعارة في الفترة الحالية، قال فينيسيوس:"لا أفكر في هذا الأمر وأعلم جيدًا أنه في عالم كرة القدم تتغير الأمور كل دقيقة في المباراة لهذا يجب أن أكون هادئًا".

وأضاف :"أحيانًا يخطر في ذهنك بأن تغير النادي ولكن الأمور تكون معقدة في منتصف الموسم ولم أفكر في الرحيل أبدًا، دائمًا أريد التواجد هنا وتقديم أفضل ما لدي والعودة للعب مع أفضل اللاعبين في العالم".

واختتم فينيسيوس تصريحاته عن علاقته بزيدان في الأوقات الصعبة قائلًا: "أعتقد أن الأمر صعب نتيجة لوجود لاعبين كثيرين هنا ودائمًا يمنحني الثقة من أجل الإحساس بالسكينة وأن أكون هادئًا عندما تأتي الفرصة ودائمًا ينصحني بتسجيل الأهداف وساعدني كثيرًا".

- وكيل بوجبا يصدم ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن وكيل الأعمال الإيطالي الشهير مينو رايولا أكد أن موكله الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي مستعد للعودة إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي في الصيف المقبل وذلك عقب نهاية كأس الأمم الأوروبية بسبب تراجع فرص انضمامه لريال مدريد.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن بوجبا انتقل من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد عقب نهاية يورو 2016 مقابل 120 مليون يورو وكان يعتبر وقتها أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه خلال 3 مواسم ونصف لم يقدم الإضافة المنتظرة منه كما أن وكيل أعماله بات يتحدث كثيرًا عن مسألة اقتراب رحيله عن صفوف مانشستر يونايتد.

وقال رايولا في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:"لا مانع لدى بوجبا من حيث المبدأ في العودة إلى صفوف السيدة العجوز ولكن من الأفضل الانتظار لنرى ما سيحدث بعد نهاية اليورو".

واختتم رايولا تصريحاته قائلاً:"إيطاليا هي بيت بوجبا، إنه يحن إلى كل شيء هناك وهذا ما يجعل خيار عودته إلى يوفنتوس مطروحًا وقريبًا للغاية ولكن لا يمكن تأكيد أي أمر الآن".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رايولا تصدر عناوين الصحف منذ الصيف الماضي بعد ارتباط بوجبا بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد مقابل أكثر من 170 مليون يورو تتضمن عمولة ضخمة له.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن رايولا كان قد حصل على 24 مليون يورو كعمولة من صفقة انتقال بوجبا إلى مانشستر يونايتد قادمًا من يوفنتوس بعد جولات من المفاوضات المرهقة.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن بوجبا يعتبر الهدف الأول للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لكن المعارضة جاءت من إدارة النادي برئاسة فلورينتينو بيريز، حيث أنها غير مقتنعة بالنجم الفرنسي.

- حقيقة رغبة ريال مدريد في التعاقد مع هدف برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يخطط من أجل التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان والذي يعتبر من الأهداف الرئيسية لغريمه التقليدي برشلونة.

وأكدت التقارير الصحفية أن ريال مدريد سيفعل الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مع إنتر ميلان والذي يبلغ 111 مليون يورو.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية عن برنامج الشيرنجيتو الإسباني أنه لا صحة لقيام ريال مدريد بأي تحرك للتعاقد مع لاوتارو وأن برشلونة هو المنافس الأقوى لضم النجم الأرجنتيني.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن النجم الأرجنتيني يعتبر هدفًا واضحًا لبرشلونة منذ الصيف الماضي لا سيما أن مواطنه ليونيل ميسي هو من طلب قدومه إلى كامب نو من أجل خلافة لويس سواريز.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عقد لاوتارو الحالي مع إنتر يمتد حتى صيف 2023 ويسعى إنتر ميلان لإقناعه بالتجديد لإزالة الشرط الجزائي أو زيادة قيمته.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يسعى لضم مهاجم جديد في الموسم المقبل بسبب تقدم عمر مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما والمردود الضعيف للصربي لوكا يوفيتش وكان الحديث عن لاوتارو مارتينيز لكن برنامج التشيرنجيتو الإسباني نفى كل شيء وأصبح قريبًا أكثر من برشلونة الذي يبحث عن ثورة تغيير في الهجوم والدفاع.

- نجم رين بديل كاسيميرو في ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد الإسباني يسعى للتعاقد مع بديل للنجم البرازيلي كاسيميرو الذي يعتبر أحد أهم الركائز الأساسية في تشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

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وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن إدارة ريال مدريد حريصة جداً على ضم جوهرة رين الفرنسي إدواردو كامافينجا الذي يبلغ من العمر 17 عامًا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يرى بأن كامافينجا يملك خصائص كاسيميرو البدنية ويستطيع اللعب في نفس مركز النجم البرازيلي بالإضافة إلى قدرته على اللعب في مراكز أخرى.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كامافينجا لديه عقد حتى عام 2022 وأن إدارة النادي الملكي تنتظر الفرصة المناسبة لتقديم عرضاً يتراوح مابين 50 إلى 60 مليون يورو وليس 100 مليون يورو التي يطلبها مسئولو رين.

- ريال مدريد يتلقى نبأ سار بشأن نجمه قبل مواجهة سيلتا فيجو

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يستعد لمواجهة سيلتا فيجو بحضور جميع اللاعبين المتاحين على رأسهم خيمس رودريجيز الذي تعافى من إصابة في الفخد.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن مباراة ريال مدريد القادمة ضد سيلتا فيجو ستكون يوم الأحد المقبل 16 فبراير على ملعب سانتياجو برنابيو في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن خيمس رودريجيز سيكون جاهزًا للعب في تشكيلة زين الدين زيدان وذلك بعد تعافيه تماماً من إصابة في الفخذ أمام ريال سوسيداد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يأمل في استعادة المصابين ماركو أسينسيو وماريانو دياز في الفترة القادمة، حيث يعاني الأول من إصابة الركبة وقد تدرب هذا الصباح بمفرده مع الكرة تحت إشراف المعد البدني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ماريانو خاض اليوم أيضاً تدريبات منفردة للمرة الأولى منذ إصابته في 28 يناير الماضي وسط توقعات بعودته للتدريبات الجماعية في نهاية الشهر الحالي.

- 6 وجهات محتملة لنجم ريال مدريد الأسطوري الصيف المقبل

أكدت شبكة (ديفنسا سنترال) الإسبانية، أن مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد، أصبح في طريقه للرحيل عن الفريق الملكي في الصيف المقبل بعدما فقد مكانه في التشكيلة الأساسية للميرينجي لحساب الفرنسي فيرلاند ميندي.

ولا يعتمد الفرنسي زين الدين زيدان، على مارسيلو هذا الموسم، في ظل الدفع بميندي بشكل دائم كلاعب أساسي.

وتابعت الشبكة الإسبانية، أن مارسيلو يستعد لحزم حقائبه والرحيل عن البرنابيو في الصيف المقبل، وهناك 6 وجهات محتملة للظهير الأيسر لمنتخب السيليساو.

وأشارت الشبكة، إلى أن عدد من أندية النخبة في الدوري الإنجليزي الممتاز يمكن أن يتخذوا خطوة للتعاقد مع مارسيلو من أجل زيادة العمق في مركز الظهير الأيسر مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول.

وأكملت الشبكة الإسبانية، أن وجود رونالدو في يوفنتوس من شأنه أن يجعل النادي الإيطالي وجهة محتملة لمارسيلو نظرًا للعلاقة التي تجمعه بالأسطورة البرتغالية.

واختتمت الشبكة، أن بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي يمكن أن يكونا مهتمان أيضًا بالحصول على خدمات مارسيلو في المستقبل القريب.

- حقيقة خطف ريال مدريد صفقة برشلونة الكبرى وهدف ميسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن عزم نادي ريال مدريد، خطف صفقة كبرى من غريمه التلقيدي برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويسعى برشلونة للتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، والذي يعتبره مسئولو البلوجرانا بديل سواريز في الكامب نو.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن الميرنجي سيفعل الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مع إنتر، والذي يبلغ 111 مليون يورو.

وذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإنه لا صحة لقيام ريال مدريد بأي تحرك للتعاقد مع لاوتارو.

ويعد المهاجم الأرجنتيني هدفًا واضحًا لبرشلونة منذ الصيف الماضي، لا سيما أن مواطنه ليونيل ميسي هو من طلب قدومه إلى "كامب نو" وفقًا للعديد من التقارير الإسبانية، لخلافة لويس سواريز.

يذكر أن عقد لاوتارو الحالي مع إنتر يمتد حتى صيف 2023، ويسعى النيراتزوري لإقناعه بالتجديد لإزالة الشرط الجزائي أو زيادة قيمته.

- وكيل بوجبا يُبعده عن ريال مدريد ويُقربه من يوفنتوس

أكد مينو رايولا، وكيل النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، أن بوجبا لا يُمانع فكرة العودة إلى يوفنتوس وأن إيطاليا هي بلده الثاني.

وقال رايولا في تصريحات نقلها موقع (كالتشيو ميركاتو) الإيطالي: ’’إيطاليا هي البيت الثاني لبوجبا، هو لا يمانع في العودة إلى يوفنتوس لكننا سنرى ماذا سيحدث بعد يورو 2020’’.

وأكمل وكيل بوجبا: ’’يريد بوجبا اللعب في أفضل مستوى لكنه لا يستطيع الهروب من مانشستر يونايتد إذا كان في موقف صعب’’.

وكان الفرنسي زيدان المدير الفني لريال مدريد، يأمل في ضم مواطنه، خاصة في ظل اقتناعه التام بإمكانيات وقدرات بوجبا، ولكن تصريحات رايولا تجعل اللاعب أقرب ليوفنتوس.