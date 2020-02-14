رياضة | الدوري السعودي| الوحدة يسقط الأهلي بثنائية نظيفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدوري السعودي| الوحدة يسقط الأهلي بثنائية نظيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، فوزًا ثمينا على نظيره الأهلي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الملك عبد العزيز، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأحرز لويس غوستافو أول أهداف اللقاء لصالح الوحدة من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى الأهلي عند الدقيقة 28.

وسجل يوسف نياكات الهدف الثاني للوحدة بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الأهلي عند الدقيقة 82، ليعلن الحكم انتهاء اللقاء بفوز الوحدة على الراقي بهدفين دون رد.

وبهذه النتيجة؛ رفع الوحدة رصيده إلى 33 نقطة،في المركز الرابع من جدول ترتيب دوري المحترفين، وبفارق الأهداف فقط عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

