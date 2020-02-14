رياضة | الترجي التونسي يفشل في التخلص من "5 عُقد" بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترجي التونسي يفشل في التخلص من "5 عُقد" بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل فريق الترجي التونسي في حصد لقب بطولة السوبر الإفريقي، بعدما خسر أمام الزمالك بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد "ثاني بن جاسم" بالعاصمة القطرية الدوحة.

سجل أهداف الزمالك (أشرف بن شرقي "هدفين" – يوسف ابراهيم "أوباما")، بينما سجل هدف الترجي (عبد الله بن غيت)، ليتوج الفارس الأبيض بكأس السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، بينما يبقي بطل تونس بعيدا عن منصة التتويج بالبطولة الإفريقية للعام الثاني على التوالي بعد خسارة اللقب أمام الرجاء العام الماضي.

ولم ينجح فريق الترجي التونسي في التخلص من 5 عُقد أزلية له في بطولة السوبر الإفريقي بعد خسارته أمام الزمالك وفشله في حصد لقب البطولة القارية الغائبة عن خزينة بطولاته منذ 25 عامًا تقريبًا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" 5 عقد فشل الترجي التخلص منها بعد خسارته أمام الزمالك:

1- عقدة بطل الكونفيدرالية:

واصل فريق الترجي التونسي فشله في حصد كأس السوبر الإفريقي على حساب بطل الكونفيدرالية، حيث سبق وتكرر هذا الأمر في مناسبتين قبل النسخة الحالية من البطولة، الأولي كانت عام 2012 أمام فريق المغرب الفاسي وخسر بركلات الترجيح، والثانية عام 2019 أمام الرجاء المغربي وخسر 2-1، قبل أن يسقط للمرة الثالثة هذا العام أمام الزمالك بنتيجة 3-1.

2- عقدة الأندية المصرية:

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استمر تفوق الأندية المصرية على نظيرتها التونسية للمرة الرابعة ببطولة السوبر الإفريقي، حيث جمعت أندية البلدين 4 مواجهات سابقة بالبطولة الإفريقية، حيث سبق وفاز الأهلي على النجم الساحلي بركلات الترجيح عام 2007، وفاز المارد الأحمر على الصفاقسي عامي 2009، 2014 بنتيجة 2-1، 3-2 على الترتيب، قبل أن يكرس الزمالك العقدة المصرية لأندية تونس ويفوز على الترجي اليوم بنتيجة 3-1.

3- عقدة النهائيات العربية:

عقدة أخري فشل فريق الترجي التونسي في التخلص منها وهي عقدة "النهائيات العربية" حيث لم ينجح الفريق التونسي في الفوز على أي فريق عربي خلال مشاركاته ببطولة السوبر الإفريقي، حيث خسر أمام المغرب الفاسي 2012، والرجاء المغربي 2019، وأخيرا الزمالك 2020، وتتويجه الوحيد بلقب البطولة كان على حساب فريق موتينا بيبمي الكونغولي عام 1995 وفاز عليه 3-0.

4- عقدة الـ26 عامًا أمام الزمالك:

لم ينجح فريق الترجي في الفوز على الزمالك في بطولات إفريقيا منذ 26 عامًا، حيث يرجع آخر انتصار للفريق التونسي على الزمالك إلي 17 ديسمبر 1994 في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا وفاز وقتها بنتيجة 3-1، تقابل الفريقين بعدها في 5 مباريات، حسم التعادل نتيجة مباراتين وفاز الفارس الأبيض 3 مباريات آخرها اليوم في نهائي السوبر الإفريقي.

5- عقدة ستاد "ثاني بن جاسم":

تعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يخسر فيها الترجي لقب بطولة كأس السوبر الإفريقي على ستاد "ثاني بن جاسم" بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث خسر لقب البطولة العام الماضي ايضا أمام الرجاء المغربي بنتيجة 2-1، ليصبح هذا الملعب عقدة جديدة للفريق التونسي.