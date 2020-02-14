رياضة | استعدادات "سرية" للإسماعيلي.. واستقبال مميز لبعثة الرجاء البيضاوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعدادات "سرية" للإسماعيلي.. واستقبال مميز لبعثة الرجاء البيضاوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الجهاز الفني للدراويش تواجد الصحفيين خلال مران الفريق وذلك من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين قبل مواجهة الرجاء البيضاوي

ويواجه الإسماعيلي نظيره الرجاء البيضاوي المغربي مساء الأحد فى ذهاب الدور النصف النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.على ملعب الاسماعيلية.

ومن المقرر أن تشهد المباراة حضور جماهيرى يصل إلى 5000 مشجع بواقع 4500 مشجع للإسماعيلى و500 للرجاء.

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ويستمر الجهاز الفنى فى فرض السرية منذ مواجهة الزمالك الماضية بختام الدور الأول لمسابقة الدورى المحلى.

من ناحية أخرى كان هناك لفتة رائعة من مسئولي فريق الاسماعيلي وذلك عقب استقبالهم لبعثة الفريق الضيف بالورود فور وصولهم لفندق الإقامة بالاسماعيلية.

وأشاد عبدالسلام حناد رئيس بعثة الفريق المغربى، بحسن الاستقبال والعمل على تذليل كافة العقبات، التى واجهت الفريق، من أجل خروج المباراة فى أبهى صورة على كافة الأصعدة.