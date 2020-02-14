رياضة | رسالة خاصة من أبو تريكة بعد تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة خاصة من أبو تريكة بعد تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي السابق بتوجيه رسالة جديدة إلى هيثم فاروق نجم نادي الزمالك السابق ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" عقب التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي.

الزمالك بطلا لسوبر الإفريقي على حساب الترجي

وتمكن نادي الزمالك من حصد لقب السوبر الإفريقي عقب الفوز على نظيره نادي الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات نهائي البطولة على ملعب الغرافة.

رسالة أبو تريكة إلى هيثم فاروق

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وأكد هيثم فاروق أن أبو تريكة هو أول من هنأه بمناسبة فوز الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي ووجه له رسالة خاصة بمناسبة الفوز بالبطولة.

وقال محمد أبو تريكة إلى هيثم فاروق في رسالته: "مبروك الفوز بالسوبر الإفريقي بس بلاش السوبر المصري".

ورد هيثم فاروق على رسالة أبو تريكة أنه سيتابع معه مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي وأن الفارس الأبيض هو من سيحصل على البطولة.

موعد مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي النادي الأهلي يوم الخميس القادم ٢٠ فبراير ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري في دولة الإمارات.