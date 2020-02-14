رياضة | "الزمالك فرقة سهلة!".. شيكابالا يرد على المنتقدين برسالة قوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الزمالك فرقة سهلة!".. شيكابالا يرد على المنتقدين برسالة قوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توجيه الشكر لجماهير النادي التي جعمت اللاعبين والجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة

وقال شيكابالا في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك : "مبروك لجماهير نادي الزمالك ومجلس الإدارة، الرد جاء في الملعب على الذين قالوا فريق الزمالك "فرقه سهلة".

وأضاف: "أنا ابن نادي الزمالك منذ أن كان عندي ٨ سنين أتمنى أن تستمر علاقتي الطيبة بهم انا ابن لهم".

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وتابع: "وعدنا مجلس الإدارة بالعودة الكأس والحمد لله كنا على قدر الوعد، جلسنا مع اللاعبين منذ يومين وتعاهدنا على عدم العودة إلى مصر بالكأس".

وواصل : "أشكر اللاعبين الرجالة الذين حققوا الفوز اليوم، أغلقنا صفحة الفوز على الترجي وكل تركيزنا الآن على مباراة الأهلي في السوبر المصري".

واختتم: "أهدي الفوز لجماهير نادي الزمالك العظيمة ومجلس الإدارة ولابني آدم".