رياضة | "الزملكاوية في كل مكان".. احتفالات جمهور المارد الأبيض بعد فوزه بالسوبر الأفريقي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الزملكاوية في كل مكان".. احتفالات جمهور المارد الأبيض بعد فوزه بالسوبر الأفريقي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل مشجعو نادي الزمالك بفوزه المثير على الترجي التونسي في مباراة السوبر الأفريقي اليوم، وانطلقوا في الشوارع المحيطة بالمقاهي احتفالًا بالفوز.

وردد مشجعو المارد الأبيض: "الزملكاوية في كل مكان"، رافعين العلم الأبيض، وسط حالة من البهجة والسعادة.

وكان قد فاز نادي الزمالك بكأس السوبر الأفريقية، بعد فوزه المثير على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحصد اللقب للمرة الرابعة، فيما اكتفى الترجي بعد هذه الخسارة، بلقبه الوحيد واليتيم.