رياضة | الأهلي يتقدم على المصري في الشوط الأول بهدف "معلول"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتقدم على المصري في الشوط الأول بهدف "معلول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى الأهلي الشوط الأول من مواجهته أمام المصري متقدمًا بهدف دون رد، في المباراة المقامة على ستاد المكس بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

واصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عملية التدوير في تشكيل فريقه حيث أشرك كلًا من أحمد فتحي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن منذ البداية فيما استبعد محمد مجدي "أفشة" وأحمد الشيخ لإصابة الأول بكدمة في الركبة والثاني لإصابته بنزلة برد واحتفظ بمحمود متولي ومحمد هاني على مقاعد البدلاء.

بداية اللقاء كانت قوية من جانب الأهلي حيث مرر جونيور أجاي في الدقيقة الثالثة كرة رائعة لوليد سليمان وضعته منفردًا بحارس المصري لكنه كرته مرت بسنتيمترات قليلة للقائم الأيسر لأحمد عبد الفتاح حارس مرمى الفريق البورسعيدي.

ورد المصري على فرصة وليد سليمان حيث مرر أحمد ياسر الكرة متقنة لمحمود وادي الذي انفرد بمحمد الشناوي وسددها لكن حارس الأهلي تألق وأنقذ فريقه من فرصة خطيرة.

وفي الدقيقة السادسة مرر علي معلول كرة عرضية داخل منظقة جزاء المصري سددها حسين السحات في جسد إسلام أبو سليمة مدافع المصري وتضيع كرة خطيرة للأهلي.

وفي الدقيقة التاسعة احتسب محمد الحنفي حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الأهلي، بعدما قام أحمد ياسر لاعب المصري بعرقلة علي معلول داخل منطقة الجزاء، لبنفذها الظهير الدولي التونسي داخل الشباك مسجلًا الهدف الأول للأهلي في اللقاء.

عقب هدف الأهلي الأول طالب لاعبو المصري حكم اللقاء باحتساب ركلة جزاء لكن الحنفي لم ينصاع لطلبات لاعبي الفريق البورسعيدي مدعين لمس الكرة ليد عمرو السولية لاعب الفريق الأحمر، ويحصل فريد شوقي على البطاقة الصفراء الأولى.

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وفي الدقيقة ١٦ مرر علي معلول عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء على رأس رامي ربيعة الذي سددها بجوار القائم الأيسر لمرمى المصري بقليل، وتضيع فرصة خطيرة لأصحاب القميص الأحمر لإضافة الهدف الثاني.

وحصل أحمد ياسر على ضربة حرة مباشرة في الدقيقة ٢٢ من الناحية اليمنى بعد تدخل من أحمد فتحي نفذها مهاجم المصري خادعة فوق عارضة محمد الشناوي بقليل.

ومع حلول الدقيقة ٢٤ مرر علي معلول أبرز لاعبي الفريق للأحمر عرضية متقنة من الناحية اليسرى ليرتقي مروان محسن ويمررها برأسه إلى جونيور أجاي الذي سددها داخل الشباك لكن الحكم المساعد أشار بإلغاء الهدف لوقوع المهاجم النيجيري في مصيدة التسلل.

وحصل رامي ربيعة على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة ٢٦ بعد احتكاكه بلاعبي المصري، ثم بطاقة صفراء ثالثة في اللقاء لحسن علي لاعب الفريق البورسعيدي لنفس السبب، ثم بطاقة أخرى لوليد سليمان بتدخله على عمر كمال عبدالواحد.

ومرر سعيدو سيمبوري كرة طولية رائعة ضرب بها دفاعات الأهلي إلى كريم العراقي في الدقيقة ٣٤ ليتدخل محمد الشناوي وينقذ مرماه من هدف محقق بعدما تصدى للكرة وأبعدها عن مرماه.

ورد وليد سليمان بتسديدة قوية قي الدقيقة ٣٧ لكنها علت عارضة أحمد عبد الفتاح حارس المصري.

ولم تشهد الدقائق المتبقية من عمر هذا الشوط أي تغيير في النتيجة لينتهي بتقدم الأهلي بهدف نظيف.