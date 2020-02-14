رياضة | بعد تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي.. تعرف على سجل البطولات القارية للأندية المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي.. تعرف على سجل البطولات القارية للأندية المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أضاف فريق الزمالك بطولة إفريقية جديدة للأندية المصرية، بعدما توج بكأس السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه علي حساب فريق الترجي التونسي بعد الفوز عليه بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على ستاد "ثاني بن جاسم" بالعاصمة القطرية "الدوحة" في النسخة 28 للبطولة.

وجاءت أهداف فريق الزمالك عن طريق يوسف إبراهيم "أوباما" بالدقيقة الثانية من بداية اللقاء، وتعادل عبد الله بن غيت للترجي بالدقيقة 54 من ركلة جزاء، وأضاف أشرف بن شرقي "هدفين" للفريق الأبيض بالدقيقتين 57، 95 ليفوز الفارس الأبيض بنتيجة 3-1.

10 ألقاب مصرية بكأس السوبر الإفريقي

وحصد نادي الزمالك عاشر ألقاب الأندية المصرية ببطولة السوبر الإفريقي، حيث يمتلك النادي الأهلي 6 ألقاب وينفرد بالرقم القياسي للأندية الأكثر تتويجا بلقب البطولة، بينما رفع الفارس الأبيض رصيد ألقابه لـ 4 ألقاب ويحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الأندية حصدا للقب متفوقا على مازيمبي صاحب المركز الثالث برصيد 3 ألقاب.

37 بطولة قارية للأندية المصرية عبر التاريخ

Advertisements

حققت الأندية المصرية 37 بطولة قارية عبر التاريخ (34 بطولة إفريقيا – 3 بطولات أفروآسيوية) وجاءت كالتالي:

- الأهلي (20 بطولة): 8 دوري أبطال إفريقيا – 4 كأس الكؤوس الإفريقية – 1 كأس الكونفيدرالية – 6 كأس السوبر الإفريقي – 1 كأس الأفروآسيوية

- الزمالك (13 بطولة): 5 دوري أبطال إفريقيا – 4 كأس السوبر الإفريقي – 1 كأس الكؤوس الإفريقية – 1 كأس الكونفيدرالية – 2 كأس الأفروآسيوية.

- المقاولون (3 بطولات): 3 كأس الكؤوس الإفريقية

- الإسماعيلي (1 بطولة): 1 دوري أبطال إفريقيا