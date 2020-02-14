رياضة | إيمانويل إيمونيكي يتحدث لـ "الخليج 365 الرياضي" بعد تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيمانويل إيمونيكي يتحدث لـ "الخليج 365 الرياضي" بعد تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وحقق الزمالك الفوز اليوم على الفريق التونسي، ليتوج بلقب السوبر الإفريقي بثلاث أهداف مقابل هدف، سجل للقلعة البيضاء كل من أشرف بن شرقي هدفين ويوسف اوباما هدف بينما سجل للفريق التونسي عبد الرؤوف بن غيث من ركلة جزاء.
وقال إيمونيكي فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" :" فوز رائع ومهم لنادي الزمالك اليوم على الترجي التونسي وأري أن الفوز جاء بسبب ثقة اللاعبين الذى أظهروها خلال اللقاء، كانوا واثقين فى نفسهم وفى إمكانياتهم مما جعلهم يفوزوا بالسوبر الإفريقي".
وأضاف :" فوز اليوم للزمالك على حساب الترجي يظهر مدي إستعداد الفريق لمواجهة الترجي مرة أخري خلال الأيام القادمة ببطولة دوري أبطال إفريقيا ".
وأختتم حديثه، قائلاً :" التتويج بالسوبر الإفريقي هام للنادي وللجماهير وللفريق خلال الفترة القادمة، أتمني دائمًا الأفضل للزمالك ".