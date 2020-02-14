رياضة | كارتيرون يقدم أوراق اعتماده مع الزمالك عبر بوابة السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يقدم أوراق اعتماده مع الزمالك عبر بوابة السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي مساء اليوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة.

وحصد الزمالك اللقب الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه عقب الفوز على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف في السوبر الإفريقي في قطر.

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وجاء تتويج الزمالك ببطولة السوبر الإفريقي علي حساب نادي الترجي التونسي ليقدم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض أوراق اعتماده بشكل رسمي إلى جماهير النادي ومجلس الإدارة عقب التتويج بالسوبر الإفريقي.

وقدم الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك أوراق اعتماده بشكل قوي في أول اختيار قوي خلال شهر فبراير الجاري الذي يعج بمزيد من البطولات القوية مثل السوبر المصري أمام الغريم التقليدي الأهلي ومباراة القمة بعدها بـ 4 أيام فقط.

ثم مباراتي الترجي التونسي في ذهاب وإياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقي بنهاية الشهر الجاري ومطلع مارس المقبل.