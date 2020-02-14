رياضة | فرجاني ساسي: السوبر أقل شيء نقدمه لجماهير الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرجاني ساسي: السوبر أقل شيء نقدمه لجماهير الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن سعادته البالغة بعد الفوز على الترجي التونسي والتتويج ببطولة السوبر الافريقي.

وحصد الزمالك لقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بنتيجة 3-1 مساء اليوم الجمعة.

وأكد فرجاني في تصريحات عقب اللقاء أن الفوز بالسوبر الإفريقي أقل ما يمكن أن يقدموه لجماهير الزمالك التي دعمتهم بالشكل الأمثل وساندتهم طوال الفترة الماضية.

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وأشار إلى أنهم لديهم ثقة كبيرة في أنفسهم خلال الفترة المقبلة بحصد اللقب القاري ومواصلة التألق واستغلال التتويج بالسوبر الإفريقي بشكل رائع.

وأثنى على مستوى لاعبيه في مواجهة اليوم والروح القتالية والإصرار طوال الـ90 دقيقة.