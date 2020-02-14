رياضة | مفاجأة.. نجم الزمالك يعترف: خضت لقاء السوبر مصابا.. وتحاملت على نفسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم الزمالك يعترف: خضت لقاء السوبر مصابا.. وتحاملت على نفسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد حازم إمام قائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بالحضور الكبير لجماهير نادي الزمالك، بملعب ستاد نادي الغرافة، خلال مواجهة الترجي التونسي ببطولة السوبر الإفريقي.

وقال إمام في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك: "مبروك لجماهير الزمالك العظيمة ونهديهم لقب السوبر خاصة بعد أداء اللاعبين الغير مرضى في الدورى المصرى".

وأضاف:" أكملت المباراة مصابا في عضلة الضامة من الدقيقة 23 ولكننى تحاملت على نفسى من أجل جمهور الزمالك والتتويج باللقب" متابعا :" أول مرة منذ فترة طويلة أشعر أن لاعبى الزمالك ذاهبين للتتويج باللقب".