رياضة | أول تعليق من مرتضي منصور بعد تتويج الزمالك بالسوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مرتضي منصور بعد تتويج الزمالك بالسوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على إجراء مكالمة هاتفية باسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق الابيض في العاصمة القطرية الدوحة. وقام رئيس الزمالك بالتواصل مع رئيس البعثة من أجل توجيه التهنئة للاعبين والجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم عقب التتويج بكأس السوبر الأفريقى. وأشاد مرتضى منصور بروح الفريق التى ظهرت امام الترجى التونسى، والاصرار على الأداء الجيد وتحقيق الفوز واللقب بثلاثية أمام الترجي التونسي في الدوحة.

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