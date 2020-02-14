رياضة | الوداد المغربي يهنئ الزمالك بالسوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوداد المغربي يهنئ الزمالك بالسوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص نادي الوداد المغربي على توجيه التهنئة لنادي الزمالك على الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد الغرافة القطري.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الوداد المغربي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : صورة للثنائي المغربي أشرف بن شرقي، ومحمد اوناجم وكتب مبروك لنادي الزمالك.

وقد نجح المغربي أشرف بن شرقي في قيادة فريق الزمالك في الفوز على نظيره الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليصل الفارس الابيض للقب الرابع في تاريخه.