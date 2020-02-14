رياضة | مسيرة في حب الزمالك احتفالًا بالسوبر الأفريقي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسيرة في حب الزمالك احتفالًا بالسوبر الأفريقي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق العشرات من جمهور نادي الزمالك في مسيرة منذ قليل، بشوارع السيدة زينب ووسط البلد؛ وذلك احتفالًا بفوزه المثير بالسوبر الأفريقي على الترجي التونسي.

وردد جمهور الزمالك: "الزملكاوية في كل مكان"، رافعين العلم الأبيض، وسط حالة من البهجة والسعادة.

وكان قد احتفل مشجعو نادي الزمالك بفوزه المثير على الترجي التونسي في مباراة السوبر الأفريقي اليوم، وانطلقوا في الشوارع المحيطة بالمقاهي احتفالًا بالفوز.

وكان قد فاز نادي الزمالك بكأس السوبر الأفريقية، بعد فوزه المثير على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحصد اللقب للمرة الرابعة، فيما اكتفى الترجي بعد هذه الخسارة، بلقبه الوحيد واليتيم.