رياضة | نتيجة مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطولة كأس السوبر الأفريقي، بعد الفوز على الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن أحداث المباراة التي جمعت بينهما، اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة، ليحقق اللقب الرابع في تاريخ الفارس الأبيض.

وافتتح أهداف الزمالك يوسف أوباما في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، لفاجئ الفريق التونسي مبكرا، بعد عرضية من جهة اليسار عن طريق محمد عبدالشافي قابلها "أوباما" برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت المقص الأيمن لمعز بن شريفية، قبل أن يدرك عبدالرؤوف بن غيث هدف التعادل للفريق التونسي في بداية الشوط الثاني، عن طريق ركلة جزاء.

وعزز المغربي أشرف بن شرقي من تقدم الفارس الأبيض بالهدف الثاني، في الدقيقة 60 بعد تمريرة خاطئة من كوامي بونسو وصلت إلى "بن شرقي" في منتصف الملعب وانطلق في اتجاه منطقة جزاء الترجي وسدد كرة أرضية زاحفة من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.

واختتم الزمالك أهدافه، بعدما نجح التونسي أشرف بن شرقي في إحراز الهدف الثاني للزمالك، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك وتتويجه باللقب.