رياضة | بن شرقي: السوبر فاتحة خير للبطولات القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بن شرقي: السوبر فاتحة خير للبطولات القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على فوز الفارس الابيض ببطولة السوبر الإفريقي على حساب نظيره الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال بن شرقي في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك : مبروك لجماهير الزمالك والسوبر الأفريقي سيكون فاتحة خير للبطولات القادمة".

وأضاف:" اللاعبين الكبار عادة ما تظهر إمكانياتهم في المباريات الكبيرة وأشكر زملائى على المجهود الكبير الذى بذلوه من أجل التتويج باللقب".